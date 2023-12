Pequi, loba-guará resgatada por ONG, morre atropelada na BR-080

A Loba-Guará que conquistou mais de 4 mil seguidores nas redes sociais no período em que esteve fazendo reabilitação na ONG Jaguaracambé morreu na madrugada desta quinta-feira (14/12), após ser atropelada na BR-080. Pequi, como foi batizada, era ainda bebê à época do resgate, após a morte da mãe. Ela passou 14 meses em reabilitação, primeiro no Zoológico de Brasília e, depois, com acompanhamento da organização não governamental.

Em 17 de abril de 2023, ela foi solta para viver em seu habitat natural, o Cerrado, mas a equipe da ONG seguia acompanhando seus movimentos com rádio-colar em seu pescoço. Foi este dispositivo que detectou a morte dela.













Em postagem nas redes sociais, a Jaguaracambé contou que ao longo dos oito meses vivendo após a soltura, Pequi enfrentou vários desafios, contudo, ganhou quase 2kg e em todos os avistamentos da equipe estava sempre muito bem.

Ela foi vista, na última semana, deixando a região de Padre Bernardo (GO), entre duas fazendas, e caminhou muito durante a noite. Na quinta, acabou atropelada por um veículo na BR-080, local que era conhecido dela.

"Não temos palavras para expressar a nossa dor. Perdemos a nossa Pequi. Tínhamos tantos planos e ela, com certeza, também. Sonhávamos com os filhotinhos dela e com a possibilidade de acompanhá-la ainda por algum tempo", diz a postagem feita no perfil dedicado a Pequi e coordenado pela ONG nas redes sociais.

"Neste momento de tanta dor para toda a equipe que cuidou dela, gostaríamos de agradecer a cada um de vocês por ter sonhado essa história conosco, ter acreditado e torcido por esta lobinha tão especial", disse a ONG na postagem.

