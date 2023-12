Ibaneis inaugura ponte em Sol Nascente nesta quinta-feira

Governador Ibaneis Rocha inaugura ponte de ligação entre os Trechos 1 e 2 no Sol Nascente - (crédito: CB/Giulia Luchetta ) Giulia Luchetta Giulia Luchetta

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou, na manhã desta quinta-feira (22), a ponte de ligação entre os Trechos 1 e 2, que conectam as Chácaras 91/92 e 34 de Sol Nascente. A nova ponte de concreto armado tem 15 metros de extensão por 16,6 metros de largura. A estrutura possui acostamento, passagem de pedestres dos dois lados, pavimentação asfáltica, meios fios e sinalização. O investimento no projeto foi de cerca de R$ 5 milhões de reais.

Segundo o Secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Luciano Carvalho de Oliveira, a obra faz parte de um contrato de infraestrutura de R$ 50 milhões destinado à urbanização da região administrativa de Sol Nascente/Pôr do Sol. “Temos três contratos de infraestrutura em andamento que envolvem o Trecho 1 e o Trecho 3. Essas obras continuam em execução, estão em torno de 35% a 40% de conclusão. A nossa ideia é finalizar 100% desses contratos até o final de 2024”, destacou.