Atlético-MG mostra interesse em contratar Bernard

O Atlético-MG está interessado em repatriar o meia-atacante Bernard, hoje no Panathinaikos. A informação foi publicada inicialmente pela “Rádio 98” e confirmadas pelo Jogada10. Atualmente, o atleta está com 31 anos. Dessa forma, ele pode chegar para disputar posição com Igor Gomes, Pedrinho e, talvez, Gustavo Scarpa.

Bernard, vale lembrar, é um dos maiores nomes do Atlético-MG nos anos 2000, afinal, ele foi campeão e um dos destaques da Libertadores de 2013. O meia-atacante faturou ainda dois títulos mineiros pelo Galo. Ao todo, vale lembrar, foram 36 gols em 116 partidas. No período, foram ainda 16 assistências.

Com o sucesso no Galo, foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por R$ 77 milhões. Até hoje, vale destacar, essa é a maior venda da história do clube. Ainda por conta do êxito no Galo, foi convocado para a Copa do Mundo de 2014. O treinador, aliás, era Felipão. Depois, ele atuou por Everton (ING), Al Sharjah (EAU) e está no clube grego desde agosto de 2022.

Bernard é mineiro de Belo Horizonte e chegou ao Atlético-MG em 2006, com apenas 14 anos, para a base do clube. Em 2010, ele foi promovido, mas teve um rápido empréstimo ao Democrata de Sete Lagoas.

