Homem que matou irmão e sobrinho foge na contramão e provoca acidente

O homem que matou o irmão e um sobrinho, em Samambaia, na manhã desta quinta-feira (22/12) fugiu em um carro e, pouco tempo depois provocou um acidente que envolveu outros dois veículos e deixou três pessoas feridas.

Segundo a PM, o assassino dirigia na contramão quando bateu em outros dois veículos na BR 060, km 10, sentido Goiânia. A ocorrência resultou em três pessoas feridas e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 10h.

Uma passageira de 22 anos foi atendida por socorristas e transportada consciente e orientada para o Hospital Regional da Ceilândia. Ela apresenta suspeita de fratura no ombro direito.

Uma mulher de idade não informada e um homem de 40 anos foram encaminhados pelo SAMU ao atendimento médico. Os hospitais e o estado de saúde das vítimas não foram informados. O condutor de um dos veículos, de 65 anos, saiu ileso do incidente.

Para garantir a segurança do atendimento, a via precisou ser temporariamente interditada, impactando o trânsito na região. Até o momento, as circunstâncias exatas do acidente não foram esclarecidas.