Homem mata sobrinho e irmão após briga de família em Samambaia

Durante uma briga de família em casa, um homem matou o irmão e sobrinho na manhã desta sexta-feira (22/12), na QR 321 de Samambaia Sul. O acusado cometeu o crime com uso de faca e fugiu. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada às 9h40 para o local, que está preservado para o trabalho da perícia.

O suspeito fugiu em um carro roubado na rua que cometeu o homicídio e o veículo foi encontrado batido na BR-060, próximo ao Engenho das Lajes. A equipe do Batalhão Rural da PMDF localizou o carro e encontrou o condutor com as duas pernas quebradas. Ele foi conduzido pelo CBMDF ao Hospital de Ceilândia e encontra-se sob custódia da Polícia Militar.

Suspeito provocou acidente

Em fuga, o suspeito de cometer o crime roubou um Sandero prata após matar os parentes e provocou um acidente na BR-060. Uma equipe do Batalhão Rural da PMDF avistou uma colisão envolvendo três veículos. Em um deles, estava o criminoso no banco do motorista.

Ele vinha na contramão do quilômetro 8 da BR-060, segundo pessoas no local. No veículo do suspeito de cometer os homicídios, foi encontrado uma faca, do tipo punhal, com marcas de sangue. A arma branca foi entregue a agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram atendimento no local, socorrendo as vítimas e as conduziram ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Um dos veículos que o suspeito colidiu era um Renault Sandero preto, conduzido por uma mulher, sem identidade revelada.

Na direção de um Fiat Bravo prata, o motorista, 65, não se feriu. O criminoso, 40, dirigia um Renault Sandero dourado. Com as pernas quebradas, ele foi conduzido ao HRC pelo Samu.

Uma terceira vítima, 22, passageira do carro preto, foi atendida por socorristas do CBMDF e transportada consciente e orientada para o Hospital Regional da Ceilândia. Ela apresentava suspeita de fratura no ombro direito.

Toda a via precisou ser interditada para realizar o atendimento à ocorrência, impactando o trânsito. Em seguida, a PRF ficou responsável pelo local.

Nenhuma dos envolvidos teve a identidade revelada até a publicação desta reportagem.

Assista a seguir o vídeo da colisão na BR-060.

Saiba Mais Cidades DF Policia prende homem que atirou em servidor em briga de trânsito

Policia prende homem que atirou em servidor em briga de trânsito Cidades DF Briga de trânsito: acusado de atirar em servidor ficará em prisão preventiva

Briga de trânsito: acusado de atirar em servidor ficará em prisão preventiva Cidades DF Briga de trânsito termina com homem baleado no Guará

Briga de trânsito termina com homem baleado no Guará Cidades DF Presos da Papuda brigam com facas em pátio e são levados a hospital