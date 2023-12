Réveillon 2024 do DF terá shows de Roupa Nova e Naiara Azevedo

A festa de réveillon no Distrito Federal vai contar com programação variada para celebrar o começo de 2024. Na Esplanada dos Ministérios, a trilha sonora da virada de ano vai ser embalada por canções do grupo Roupa Nova. Será uma apresentação aberta ao público de Brasília. A cantora sertaneja Naiara Azevedo também irá se apresentar no palco do Réveillon Cidade Luz 2024.

A banda, que teve início com o grupo Os Famks, em 1967, teve o nome Roupa Nova adotado em 1980. O grupo se consolidou pela versatilidade do repertório, que vai de canções românticas até o pop-rock. Foram lançados 19 álbuns de estúdio e cinco ao vivo. Juntas, essas produções artísticas venderam mais de 20 milhões de cópias.

O grupo tem canções que foram temas de novelas, como “Anjo” em Guerra dos Sexos, de 1983) e Dona, tocada na transmissão de Roque Santeiro, em 1986. O Réveillon Cidade Luz 2024 conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec).

A festa



A apresentação do Réveillon Cidade Luz 2024 na Esplanada dos Ministérios vai ficará por conta da artista Helen Ganzarolli. Além do Roupa Nova, a festa no palco principal da cidade terá outras atrações: Israel & Rodolffo e Heverton & Heverson. No local, a segurança terá efetivo policial reforçado e um forte esquema, com revista pessoal e detector de metais. A infraestrutura terá espaço cercado e diversas opções de alimentação e lazer.

Em 30 de dezembro, na véspera do réveillon, Planaltina também receberá a cantora Naiara Azevedo, além de outros artistas. Ceilândia, por sua vez, também terá uma atração variada, na Praça da Bíblia. O grupo de samba 7 na Roda e Kiki Oliveira agitam o público na Prainha do Lago Paranoá. No domingo de ano novo, a festa continua na beira do lago.

Réveillon Cidade Luz 2024

Datas: 30/12 e 31/12

Locais:

Esplanada dos Ministérios, canteiro central

Planaltina (Rua do Restaurante Comunitário)

Ceilândia (Praça da Bíblia)

Prainha (Asa Sul)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre (menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis)

Realização: Associação Cresce–DF

O evento tem apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Administrações Regionais do Plano Piloto, Ceilândia e Planaltina.

Confira a programação

Esplanada dos Ministérios (31/12)

Palco Principal

19h - Heverton & Heverson

20h40 - Naiara Azevedo

22h40 - Roupa Nova

1h - Israel & Rodolffo

Planaltina (31/12)



18h - Banda Fuzo

19h - Brasilians Band

20h - Cida Avelar

21h - Daniel Beira Rio

22h - Amanda Amaral

23h - Naiara Azevedo

Ceilândia (31/12)



18h - Tropa de Elite

19h - Pedro Paulo & Matheus

20h30h - Neto LX

23h30h - Luiza Martins

01h30h - Banda Imagem

Prainha do Lago Paranoá

Sábado (30/12)



16h - Entardecer dos Ojás

18h - Grupo Cultural Obará

20h - Renata Jambeiro

22h - 7 na Roda e Kiki Oliveira

0h - Dhi Ribeiro

1h30 - Encerramento

Domingo (31/12)



17h - DJ

18h - Aruc Samba Show

19h30 - Samba e Magia

21h - Bom Partido e Clara Nogueira

23h - Expressão das Religiões de Matrizes africanas e Afro Brasileiras

0h - Fogos e Tradicional Cascata

0h30 - Expressão das Religiões de Matrizes africanas e Afro Brasileiras

1h - Asé Dudu

3h - Grupo Obará

5h - Encerramento





