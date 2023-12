Delegada vítima de tiro em bar se pronuncia e atualiza estado de saúde

Após ser liberada do hospital, na noite desta quarta-feira (27/12), a delegada Karen Langkammer gravou vídeo para as redes sociais. Karen foi vítima de um tiro em um bar de Vicente Pires por defender uma mulher que sofria agressões. A delegada agradeceu pela solidariedade e disse que está bem, após ter passado por procedimento cirúrgico no hospital.

Na mensagem, ela informou que levou pontos no pé e foi liberada, mas precisará retornar ao hospital para uma nova cirurgia. "Estou passando para avisar que estou bem. Cheguei agora do hospital, finalmente estou em casa. Essa mensagem é para agradecer o carinho de todo mundo, a preocupação. Recebi tantas mensagens carinhosas e preocupadas", disse.

O caso

O crime ocorreu em um bar em Vicente Pires, na madrugada de quarta-feira. Câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento gravaram o ocorrido, desde a agressão contra a mulher ao disparo efetuado contra a delegada.

O autor do crime, o policial Rodrigo Rodrigues Dias, aparece sentado em uma mesa acompanhado de uma mulher e um homem. Em determinado momento, o agente puxa o cabelo da moça e ela reage com tapas. Passados alguns minutos, Rodrigo parece discutir com uma pessoa de dentro do bar, mas as imagens não registram toda a cena.

Segundos depois, a delegada Karen Langkammer se aproxima do agente e os dois iniciam uma discussão. O funcionário do estabelecimento e outras pessoas tentam apartar a briga. Rodrigo recua um pouco, saca uma arma e aponta para todos os lados, inclusive para a delegada. Em outro momento, ele desfere um tapa no rosto da policial. Depois, efetua dois disparos. Um deles acertou o pé de Karen.

Rodrigo vai responder pelos crimes de disparo em via pública, vias de fato e lesão corporal. O policial passou por audiência de custódia e a Justiça concedeu a liberdade provisória ao autuado.