Estrutural: companheiro de dona de creche estuprou criança por 4 meses

Na tarde da última terça-feira (26/12), policiais da 8ª Delegacia de Polícia, localizada na Estrutural, cumpriram um mandato de prisão preventiva de um homem, de 37 anos, acusado de estupro de um menino de 9 anos.

A violência sexual ocorria no quarto do suspeito, companheiro da dona de uma creche, na região. Segundo o relato da vítima, o homem se aproveitava dos momentos de ausência da esposa, que saía para buscar marmitas para as crianças ou para resolver algum problema de ordem pessoal, para abusar dele das mais variadas formas, sempre oferecendo doces ao final e pedindo para manter segredo.

Os abusos aconteceram por pelo menos quatro meses. Assim que souberam do caso, os responsáveis pela vítima denunciaram o crime e levaram o menor até o Instituto Médico Legal (IML), onde ele foi submetido a exames que confirmaram a violação.

Será investigado se existem mais vítimas do suspeito na creche. O individuo se encontra à disposição da Justiça e, se condenado, pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão por cada crime de estupro praticado.