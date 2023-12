Mega-Sena da Virada: expectativa do brasiliense está nas alturas

A Mega da Virada de 2023 terá o maior prêmio da história, no valor de R$ 570 milhões. Esse valor ainda pode crescer, conforme o volume das apostas. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro e o felizardo que acertar os seis números do sorteio fatura o montante. Se ninguém acertar a faixa principal, de seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, de cinco números e assim por diante.

A aposentada Carla Nell, 60 anos, disse ao Correio que raramente joga, mas resolveu fazer uma fezinha na Mega da Virada. "Acho muito difícil ganhar, pois são muitos concorrentes", afirmou. Caso ganhe, deseja melhorar a vida da família. "Quero iniciar algum empreendimento ou investir em algo, para ter um retorno financeiro", declarou.





A vendedora Maria da Silva, 53, está participando de um bolão com os amigos do trabalho. "Estou com a expectativa lá no alto", contou, aos risos. Ela já tem planos bem definidos, caso leve a bolada. Maria quer quitar seu apartamento, ajudar uma irmã e fazer um check-up na saúde. "Gostaria também de abrir um restaurante, pois meu sobrinho é cozinheiro e daria certo", disse.

Leôncio Alves, 65, autônomo, gosta de jogar sempre nos fins de ano. Animado, está participando de dois bolões com a família. Só na lotérica da Rodoviária do Plano Piloto, fez cinco jogos. "Se eu ganhar vou viajar para o Rio Grande do Sul e para o Rio Grande do Norte", contou.