Metrô funcionará até 4h da manhã na virada do ano; veja como será o esquema

Breno dos Santos, 21, já teve que pagar Uber para chegar na Rodoviária Interestadual por conta do metrô ter parado - (crédito: Luis Fellype Rodrigues ) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) anunciou que o Metrô vai funcionar em horário especial na virada do ano. Para proporcionar mobilidade para aqueles que pretendem curtir as festividades na região central da capital, o Metrô vai abrir um pouco mais tarde neste domingo (31/12), às 10h, e vai funcionar até às 4h de 1º de janeiro de 2024.

No entanto, após as 23h30 o embarque será permitido apenas na Estação Central. Nas demais estações, depois desse horário, será permitido apenas o desembarque.

A companhia também informa que o Metrô não funcionará no primeiro dia do ano, voltando ao funcionamento normal na terça-feira (2/01).

Horário de funcionamento do Metrô na virada do ano:



Domingo (31/12): das 10h às 4h da manhã, obedecendo ao seguinte esquema:

Estação Central: embarque e desembarque das 10h às 4h;

Demais estações: embarque e desembarque das 10h às 23h30. Após as 23h30, apenas desembarque.

Segunda-feira (1º/01): o Metrô-DF não funcionará.