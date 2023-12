IPVA 2024: saiba quanto você vai pagar de imposto por veículo

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 de acordo com o veículo. A tabela foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na quinta-feira (28/12). Clique aqui e descubra o valor a ser pago.

A previsão é de que o DF arrecade R$ 1,7 bilhão com o imposto. O pagamento do IPVA pode ser feito pelo portal da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF). A data da primeira parcela varia de 19 a 23 de fevereiro, de acordo com o algarismo final da placa do veículo.

Calendário

De acordo com portaria publicada em novembro, o IPVA pode ser pago em até 6 parcelas, sendo que nenhuma delas deve ser menor que R$ 50. Caso o valor total seja menor que R$ 100, o imposto deve ser pago em cota única. Confira o calendário completo.

Calendário IPVA 2024 (foto: SEFAZ-DF)