Policial que baleou delegada é afastado temporariamente da PCDF

O agente policial de custódia Rodrigo Rodrigues Dias foi afastado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta sexta-feira (29/12). O afastamento se dará, inicialmente, pelo prazo de 30 dias, com suspensão do porte de arma e retenção do armamento.

Após agressão contra a própria esposa e disparo efetuado por Rodrigo atingindo a delegada Karen Langkammer, a Corregedoria-Geral da PCDF instaurou procedimento disciplinar para detalhada apuração dos eventos e determinação de responsabilidades.

"Reiteramos nosso firme compromisso com a legalidade, a ética e a transparência, enfatizando que todas as medidas legais e disciplinares necessárias estão sendo rigorosamente seguidas, garantindo-se o devido processo legal", disse a PCDF em nota.



O caso

O caso de violência ocorreu em um bar em Vicente Pires, na madrugada de quarta-feira (27/12). Câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento gravaram Rodrigo agredindo a mulher e disparando contra a delegada.



Rodrigo vai responder pelos crimes de disparo em via pública, vias de fato e lesão corporal. Ele chegou a ser preso, mas passou por audiência de custódia e a Justiça concedeu a liberdade provisória ao autuado.