Comece 2024 aproveitando o que a cidade oferece a quem busca diversão

Que 2024 traga paz, esperança e … diversão! A algumas horas da virada do ano, turistas se programam para aproveitar a véspera de Ano-Novo e o feriado do dia 1º em Brasília. Com a previsão de dias ensolarado na maior parte da tarde, há quem busque se refrescar nas piscinas da Água Mineral ou passear com a família no Jardim Zoológico.

Na noite de hoje, o Réveillon Cidade Luz 2024, na Esplanada dos Ministérios, será embalado ao som de Roupa Nova, dos sertanejos Naiara Azevedo e Israel, e Rodolffo, além de artistas locais. Estão previstos 17 minutos de queima de fogos silenciosos, de acordo com a secretaria de Cultura e Economia Criativa. A expectativa do Governo do Distrito Federal (GDF) é receber 50 mil pessoas na celebração.

Quem está animada para a festa da virada na Esplanada é a executiva Priscila Lira, 38 anos, que veio conhecer a capital acompanhada do marido Igor Pinto, 39, e dos filhos Pietro, 9, e Igor, 5. Natural de Recife, a família pretende ainda visitar a Vila do Papai Noel. "Para o feriado de segunda-feira, ainda estamos pesquisando as opções, mas gostaríamos de ir ao Lago Paranoá e à Ermida Dom Bosco", comentou a turista. Os locais, abertos ao público, não terão alteração no funcionamento.

Fernanda e Eduardo pretendem curtir o Réveillon Cidade Luz 2024 (foto: Letícia Mouhamad/CB/D.A Press)

O casal Fernanda Gama, 40, e Eduardo Santos, 45, vieram do Rio de Janeiro para aproveitar dois dias em Brasília. Acompanhados da pequena Sofia, de nove meses, pretendem curtir o Réveillon Cidade Luz 2024. "Vamos rodar por aqui para conhecer o máximo de pontos turísticos que conseguirmos. Devemos passar pelo Lago Paranoá e pela Torre de TV", disse a técnica de estradas. Hoje e amanhã, o Mirante da Torre funcionará das 9h às 18h45.

E para quem busca tranquilidade, a capital também apresenta boas opções. É o que destacou o engenheiro Fernando Trindade, 31, e o dentista Dierro Macci, 26, que estão visitando o quadradinho pela primeira vez. "Queremos fugir da agitação do eixo Rio-São Paulo e estamos gostando bastante da cidade. Muito bem planejada e organizada", destacaram os paulistas. Entre as alternativas para hoje e amanhã, estão o Mirante da Torre e a Praça dos Orixás, localizada na Prainha do Lago Paranoá.

Shoppings e parques

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), hoje o comércio em geral das entrequadras e shoppings do DF poderá funcionar até as 15h. Amanhã, estarão fechados. Muitos bares e restaurantes devem encerrar o funcionamento às 16h de hoje, alguns, porém, podem funcionar durante a noite e na madrugada para as celebrações de virada de ano. Amanhã funcionarão a critério do comerciante.

Para distrair os pequenos que estão de férias, uma visita ao Jardim Zoológico de Brasília é uma boa alternativa, e estará aberto das 8h30 às 12h. Em janeiro, funcionará todos os dias, das 8h30 às 17h. Já o Jardim Botânico de Brasília funciona das 9h às 14h e não abrirá amanhã. O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) estará fechado hoje e amanhã, assim como o Planetário de Brasília e as visitas ao Congresso Nacional.

Aos chegados em programas culturais, a triste notícia é que a Casa do Cantador, o Complexo Cultural de Planaltina, o Memorial dos Povos Indígenas, o Museu do Catetinho, o Museu Nacional da República, o Cine Brasília, o Centro Cultural Três Poderes, Espaço Oscar Niemeyer, a Biblioteca Pública de Brasília e o Museu Vivo da Memória Candanga estarão fechados hoje e amanhã. Nos demais dias, no entanto, abrem normalmente, conforme informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Fernando e Dierro vão conhecer a Prainha e o Mirante da Torre de TV (foto: Letícia Mouhamad/CB/D.A Press)

A Água Mineral, localizada no Parque Nacional de Brasília e opção de lazer do casal Raquel Temporal, 36, e Antônio Castro, 57, terá horário reduzido hoje, funcionando das 6 às 13h; amanhã, não abrirá. A dupla de designers, que veio do Rio de Janeiro, pousou na capital na última quarta, com o desejo de matar a saudade dos colegas. Por isso, os planos para a virada são curtir uma festa no Conic para prestigiar uma amiga DJ.

A Biblioteca Nacional, o Espaço Cultural Renato Russo e o Centro de Dança estarão fechados até terça-feira. Já o Museu de Arte de Brasília (MAB) funciona hoje, das 10h às 13h, e fecha nos dias 1º e 2, assim como a Concha Acústica, aberta hoje das 9h às 12h. O Parque Ecológico Olhos d'Água e os demais administrados pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) seguem abertos todos os dias.

Programação de amanhã para a Vila do Papai Noel

17h - DJ Carol Costa e Grupo Posers

18h às 19h - Teatro Infantil O Romance do Vaqueiro Benedito

18 às 21h - DJ Mariana Camelo

19h - Grupo vocal Soncietà com personagens cantores e Grupo Posers

20h - Apresentação do Circo Teatro UdiGrudi