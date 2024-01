Chegou o grande dia! Alguém vai mudar de vida com a Mega da Virada

Chegou o grande dia. A vida de um sortudo ou sortuda — ou vários deles — vai se transformar completamente nessa troca de um ano para o outro. O sorteio da Mega-Sena da Virada será realizado neste domingo (31/12), a partir das 20h, e transmitido por diversas emissoras de canal aberto. O montante bate recorde histórico com estimativa de R$ 570 milhões. O valor pago em 2022, de R$ 541,9 milhões, havia atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h de hoje no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, disponível gratuitamente. Os clientes do banco também podem fazer as apostas pelo Internet Banking. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 5.

Assim como os outros concursos especiais das Loterias Caixa, a Mega da Virada não acumula. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, conforme regra da modalidade.

Sorte grande

Em 2022, cinco apostas ganharam a Mega da Virada. O prêmio foi de R$ 541.969.966,29 e cada portador de um dos bilhetes premiados levou para casa R$ 108.393.993,26. Nenhum jogo feito no Distrito Federal teve êxito, mas, em 2021, 46 apostas brasilienses acertaram cinco números e cada uma rendeu R$ 50 mil.

A trabalhadora autônoma Maria de Jesus Oliveira, 50 anos, moradora de São Sebastião, foi ontem pela segunda vez à lotérica da rodoviária para apostar. "Meu sonho é ajudar e as pessoas que eu amo. Quero colocar um grande negócio para mim também. Vou fazer três jogos hoje e já tinha feito três. Boa sorte para mim", torce.

Curiosidades

Com o valor deste ano, se apenas um ganhador acertar as seis dezenas e aplicar o valor do prêmio na Poupança da CAIXA, receberá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos.

Tomando o valor estimado para o prêmio da Mega da Virada em notas de R$ 200, dariam 2.710 milhões de cédulas. Colocando cada uma dessas notas lado a lado, elas somariam aproximadamente 380 quilômetros. O suficiente para sair de Goiânia, ir até Pirenópolis e seguir viagem até Brasília, ainda sobrando alguns quilômetros de crédito. O cálculo foi feito pelo professor Fábio Machado, do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP).

Considerando uma caminhonete com capacidade de carga de 900 litros, seria possível carregar mais de 88.640 notas de R$ 200 em sua carroceria, o que totalizaria R$ 17,7 milhões em notas, uma em cima da outra. Portanto, para carregar o prêmio, seriam necessárias pelo menos 31 caminhonetes. Quem fez a estimativa foi o professor Riezo Almeida, coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Iesb.