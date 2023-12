Parte de shopping desaba após forte chuva, no Lago Norte

A forte chuva da tarde da quarta-feira (27/12) causou a queda de paredão lateral do Península Shopping, no Lago Norte. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local por volta das 18h50, mas a área já estava isolada pela administração do próprio shopping.

As equipes de socorro gerenciaram os riscos e fizeram a varredura, mas nenhuma vítima foi encontrada. O local ficou sob os cuidados de Eva de Jesus, responsável pela edificação. A Defesa Civil foi acionada para o local.