Virada do ano deve ser com chuva em Brasília, prevê Inmet

É chegada a hora de se despedir de 2023 e iniciar o novo ano com tudo. Para quem for passar a virada no Distrito Federal, há chances de chuva para o momento do réveillon, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital está com um alerta amarelo para as chuvas intensas. Neste domingo (31/12), último dia do ano, as temperaturas devem ficar em torno de 23°C nas últimas horas de dezembro.

Meteorologista do Inmet, Glauco Freitas destaca que, no decorrer do dia, seguem as condições de chuva tanto à tarde como à noite. “Não se descarta uma chuva mais significativa”, comenta. “A virada do ano deve ser com bastante umidade e existem condições para que chova”, detalha.

O Inmet publicou um aviso amarelo, iniciado na manhã deste domingo, por conta das chuvas intensas, podendo chegar a 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos de 40 a 60km/h. O aviso, que termina às 10h desta segunda-feira (1º/1), indica baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No DF, a temperatura mínima registrada foi de 17°C pela manhã. A máxima pode chegar a 29°C. Segundo o Inmet, os termômetros no momento da virada devem marcar entre 23°C e 24°C. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 90%. “Dia com bastante nuvens. Pode ter algumas aberturas, mas depois voltam as condições de chuva novamente”, finaliza Glauco.