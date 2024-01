Conheça Peter, a onça que virou celebridade no Zoológico de Brasília

O Zoológico de Brasília está movimentado nos últimos dias do ano. Para além do período de férias escolares que já ajudam no crescimento do público no local, um dos motivos é a onça pintada Peter, que virou notícia nesta semana, após dar um susto nos visitantes ao escalar a parede do abrigo e chegar próximo ao topo das grades de segurança. A cena foi registrado em um vídeo gravado pelos visitantes e chamou a atenção na internet. Curiosos para conhecer o animal de perto têm ido até o espaço para visitar o animal e, claro, fazer fotos.

Morador de Barra do Garças (MT), o casal Luana Guimarães, 23 anos, e Lucas Afonso, 23, estão conhecendo a capital e um dos passeios escolhidos por eles foi a ida do Zoológico. A secretária em um fórum da cidade mato-grossense disse que ficou sabendo do caso da onça quando foi pesquisar sobre o local. "A gente viu uma matéria com o vídeo sobre a onça, mas eu fiquei um pouco preocupada porque as pessoas que aparecem não saíram de perto e ela estavam chegando próximo. O pessoal continuava lá filmando", comentou a turista completando "são animais muito lindos".

Além do jovem casal mato-grossense, Andreia Batista, 33, também aproveitou o último dia do ano para ir até o zoológico com a família. Moradora de Brasília há 15 anos, ela estava acompanhada da irmã Karina Batista, 28, e dos sobrinhos Tamires Alves, 10, e Nataniel Figueiredo, 5. A diarista contou que viu o vídeo da onça nas redes sociais e ficou curiosa para conhecer o animal de perto. "É a segunda vez que eu venho aqui e é a primeira vez que minha família, que veio de Minas Gerais, vem. As crianças estavam querendo ver o animal e eu também fiquei curiosa", comentou.

Morando em São Sebastião, a mineira de São Francisco (MG) recordou que as crianças e a irmã ficaram chocadas ao verem o vídeo. "Ficou todo mundo falando 'ai meu Deus, será que ela consegue passar para o lado de fora?'. Eu falei que não consegue pular", ressaltou a diarista. Andreia também tinha outro motivo especial para ir até o local. A sobrinha dela, Tamires, estava completando 10 anos neste dia 31 de dezembro. Pela primeira vez no zoológico, a menina estava hipnotizada com a beleza dos animais. "Eu gostei muito de ver o elefante, as cobras e a onça", destacou a garota.

Comportamento curioso

Diretor de Mamíferos do Zoológico de Brasília, Leandro Drigo destacou que a atitude da onça é natural para a espécie. "Elas são excelentes escaladoras. São animais jovens, fortes, saudáveis e curiosos. O que vimos foi um comportamento gerado por curiosidade e não por estresse", ressaltou. O especialista ainda enfatizou que o recinto é seguro como é mostrado nas imagens que circulam nas redes. "Dificilmente o animal conseguiria sair devido à grade interna ter uma parte negativa, ainda assim medidas adicionais de segurança já foram implementadas", disse.

O vídeo foi gravado na última quinta-feira. Em nota, após o ocorrido, o zoo afirmou que tomaria medidas imediatas para aumento da segurança do local. O espaço chegou a ficar interditado no dia seguinte para implementação das novas barreiras de segurança. "Uma barreira física foi instalada na pilastra para impedir novas escaladas e uma cerca elétrica foi instalada no limite superior do recinto. Esse tipo de elemento de segurança já foi utilizado antes no Zoológico de Brasília e também em outras instituições que mantêm animais selvagens sobre cuidados humanos, a voltagem é baixa e tem apenas a função de desencorajar novas subidas", explicou Leandro.

Funcionamento

Para quem também quiser conhecer Peter, o Zoológico de Brasília estará aberto neste mês de janeiro, todos os dias da semana. O local geralmente fecha as portas às segundas-feiras para manutenção e cuidados com os animais, mas, por causa das férias escolares, decidiu ampliar o acesso do público. O funcionamento será de segunda a domingo, das 8h30 as 17h. A bilheteria encerra as 16h.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria local. De segunda a quinta-feira e custam R$ 5,00 (preço promocional) para todos. Sexta-feira, sábado, domingo e feriado: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia entrada). Os valores de meia entrada são para crianças de 6 a 12 anos; idosos (acima de 60 anos); estudantes; beneficiários de programas sociais do governo; e professores, pedagogos, orientadores educacionais e servidores do sistema de ensino do Distrito Federal.