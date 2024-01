Tiro, porrada e bomba: os maiores barracos do 'BBB 23'

Apesar de a edição de 2023 do Big Brother Brasil não ter sido um grande sucesso de audiência e repercurssão, não podemos negar que a temporada teve uma quantidade relativamente grande de discussões e barracos.

Key, Ricardo, Cezar Black e Bruna foram alguns dos protagonistas nesse quesito. Com o tradicional Jogo da Discórdia de toda segunda-feira, o programa inovou ao trazer o "Tiro, Porrada e Bomba", em que além de falarem sobre uns aos outros, ainda sujavam o adversário ao vivo.

Ricardo Alface vs Cezar Black

A rivalidade entre os carecas no BBB 23 começou com algumas trocas de farpas. Mas, logo acabou partindo para gritaria e ameaças.

Em uma das discussões, Ricardo disse que Black havia dado o colar do anjo para Aline, sem ter afinidades com ela, e que na mesma semana acabou votando nela no Paredão. O enfermeiro acabou chamando o biomédico de hipócrita.

"Meu irmão, vou te falar uma coisa. Você tá f*dido, vou te colocar no Paredão. Eu quero você no Paredão", esbravejou Ricardo, que ainda disse que havia confidenciado algo sobre o jogo com Black, e que acabou levando para Amanda, Bruna e Aline.

Os dois acabaram discutindo várias vezes, mas logo se entendiam, e em diversas vezes mostravam uma amizade verdadeira. Fora da casa, a amizade entre eles continuou.

Key vs Tina

A temporada do BBB 23 contou com uma repescagem no meio da edição, com vários eliminados voltando para uma nova chance. Key, que havia conquistado a antipatia de diversas pessoas dentro da casa, teve que conviver com alguns deles, como Tina.

Na "Casa do Reencontro", as duas acabaram discutindo por causa de alguns comentários considerados racistas da jogadora de vôlei, as duas começaram a gritar uma com a outra.

Bruna vs Cezar Black

Os dos momentos mais polêmicos da reta final do BBB23, foi quando Cezar Black foi humilhado durante uma discussão com Bruna Griphao. O enfermeiro foi acusado de ser machista com o grupo formado por Bruna, Aline, Larissa e Amanda.

Parte do público ficou do lado das meninas, mas uma parcela significativa achou o comportamento da atriz exagerado e fora de medida.

