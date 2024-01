Programação de férias Sesi Lab começa nesta terça-feira (2/01)

O Sesi Lab iniciou nesta terça-feira (2/01) a programação especial de férias. O museu 100% interativo contará com exibição de curtas e longas-metragem, espetáculos teatrais, música e muitas oficinas interativas. As atrações se estendem até 4 de fevereiro, com entrada franca mediante retirada de ingresso pelo Sympla. O horário de funcionamento será de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábados e domingos, das 10h às 19h. O acesso será permitido até uma hora antes do fechamento do espaço.

As atrações culturais serão realizadas em todas as sextas, sábados e domingos de janeiro e no primeiro fim de semana de fevereiro. O café SESI Lab e a loja conceito do museu funcionarão nos mesmos dias e horários de atividades do museu. Nos outros dias, o museu estará aberto para visitação.

O projeto “Cines Curtas” terá sessões sextas, sábados e domingos, sempre às 17h. A programação cinematográfica tem curadoria de Glauce Pena Santos, em conjunto com a equipe de Programação Cultural do museu. As animações escolhidas estimulam reflexões sobre ciência, inovação e tecnologia no cotidiano. Curtas da Pixar e a série brasileira Anima Criança: Lendas Brasileiras, entre entre as produções escolhidas para a mostra. O longa Minhocas, primeiro filme feito em stop motion no Brasil, também está na lista de exibições.

Aos sábados e domingos, às 11 horas, o espaço receberá espetáculos teatrais e apresentação musical do Brasília Ska Jazz Club, especial para crianças. Já as oficinas interativas serão realizadas às 11h e às 16h, todas às sextas-feiras. Nos fins de semana, serão três horários: 11h, 15h e 16h. Estão confirmadas as oficinas Borboletário Virtual, Tons de si, Ecodesign, Light Painting: Pintar com a luz, Brincadeiras com Bonecos, Criando fungos e bactérias, Construindo circuitos com massinha, entre outras.



A programação completa será divulgada semanalmente no Instagram e no site do SESI Lab.



*Informações retiradas da Agência de notícias da indústria.