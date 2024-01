O resultado final da classificação de 43,5 mil professores substitutos temporários para trabalharem pela Secretaria de Educação do DF (SEE-DF) foi divulgado, em publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de quarta-feira (3/1). Os docentes poderão trabalhar o longo do ano letivo de 2024, à medida que surgirem carências nas escolas da rede pública de ensino.

A lista traz os classificados por coordenação regional de ensino (CRE), componente curricular e turno. Eles serão contratados quando os professores efetivos tiverem afastamentos legais, como atestados médicos ou licenças, por exemplo.

Curso de formação

Na primeira semana de dezembro de 2023, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas ofertou um curso de formação para cerca de 150 servidores que vão atuar no programa Carência Zero. A iniciativa busca garantir um ano letivo com todas as carências de classe supridas.

Outro objetivo é supervisionar os procedimentos de pré-modulação, conferência de carências de professores nas unidades de ensino, de remanejamento de servidores efetivos e de contratação temporária de professores substitutos.

Com informações da Secretaria de Educação

