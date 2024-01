Uma lancha naufragou neste sábado (6/1), no Lago Paranoá, próximo ao cais do Clube Cota Mil, Asa Sul. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o primeiro socorro aos ocupantes da embarcação foi feito por duas lanchas que estavam próximas e, posteriormente, o Corpo de Bombeiros assumiu o resgate e o atendimento às vítimas.

Na lancha havia nove adultos (três homens e seis mulheres), contando com o piloto. Duas senhoras foram atendidas pelas equipes do CBMDF com ferimentos leves e todos estavam conscientes, orientados e estáveis, sem indicação de transporte para unidades hospitalares.

Lancha afunda no Lago Paranoá, próximo ao cais do Clube Cota Mil, Asa Sul. (foto: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))

O Corpo de Bombeiros foi acionado por meio do 193 para o resgate de pessoas que ficaram à deriva no Lago Paranoá, após uma embarcação de aproximadamente 30 pés, afundar no espelho d'água. A lancha saiu do Clube ASCAD e naufragou a aproximadamente 250 metros do pier do Clube Cota Mil.

Ainda não há informações sobre o que provocou o naufrágio. A Marinha do Brasil foi acionada para investigar as causas do acidente.