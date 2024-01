Tempo no DF: Semana começa com chuvas e bastante nebulosidade

Desde a virada do ano, as chuvas têm sido intensas no Distrito Federal e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não devem dar trégua nesta semana. A previsão indica que há chances de pancadas de chuvas para segunda-feira (8/1), assim como para os próximos dias, com bastante nebulosidade. Com isso, as temperaturas máximas devem ficar em torno de 27°C.



Meteorologista do Inmet, Glauco Freitas destaca que, para esta segunda (8/1), O DF terá muita nebulosidade com poucas aberturas de nuvens. “Condição de chuva a qualquer momento do dia, podendo ter mais intensidade em algumas localidades”, comenta o especialista.

De acordo com o Inmet, a temperatura máxima pode chegar a 27°C no DF. Enquanto a mínima registrada foi de 19,4°C. A umidade relativa do ar chegou a 90% pela manhã e deve ficar em torno de 55% à tarde.

No decorrer da semana, o tempo não deve ter grandes mudanças. Glauco avalia que os dias serão de bastante umidade e muita nebulosidade, além de condições de chuvas. “Será uma semana com bastante instabilidade. Em algum momento, podemos ter alguma abertura, mas deve ser uma semana chuvosa e as temperaturas não se elevam muito”, ressalta.