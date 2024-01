Vigília Cultural realiza oficinas de crochê na Cidade Estrutural

Moradores da Cidade Estrutural podem participar até o dia 10 de janeiro do projeto Vigília Cultural, produzido pelo Instituto Chinelo de Couro. A iniciativa propõe a realização de oficinas de crochê com material distribuído gratuitamente. “Ao final das atividades, será promovido um evento de exposição e comercialização na Casa de Chá, localizada na Praça Três Poderes (Esplanada), um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Brasília”, destaca o produtor executivo do projeto, Márcio Apolinário.

Foram oferecidas 45 vagas para os moradores da Estrutural, que contarão com três opções de turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno, durante 10 dias cada. Os integrantes da oficina aprenderão a tricotar porta-copos, porta-guardanapos e porta-pratos em crochê. Todas as peças vendidas no evento terão o valor revertido para os próprios alunos. Além das oficinas de crochê e exposição de artesanato, a programação inclui atrações musicais com produção e fomento da Secretaria de Turismo do Distrito Federal-Governo do Distrito Federal.

Serviço

Vigília Cultural em Brasília

Oficinas de Crochê na Agência do Trabalhador – Estrutural DF



Data: 26 de dezembro de 2023 a 10 de janeiro de 2024.

Horários:

Matutino: 8h30 às 11h30

Vespertino: 14h30 às 17h30

Noturno: 18h30 às 21h30



Exposição de Artesanato

Data: 12/01

Local: Casa de Chá – Praça Três Poderes, Esplanada

Horário: 11h às 18h

Atrações Musicais:

DJ Odara

Dj Marola

Dj kaster



Data: 13/01

Atrações musicais

Dj Laine D’Olinda

DJ La Bonita

Dj El Bruxxo