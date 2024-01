Entidades entregam documento ao GDF pedindo obras no Riacho Fundo

Nesta quinta-feira (11/1), um documento com demandas relacionadas a obras de prevenção de inundações ao longo do curso do Riacho Fundo será entregue para para o administrador regional do Núcleo Bandeirante, às 10h.

O documento foi redigido a partir de uma reunião feita na terça-feira (9/1), com participação de representantes do Rotary Club do Núcleo Bandeirante, Associação Casa da Amizade, Jardim Zoológico, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), Conselho Tutelar e líderes comunitários de comunidades localizadas ao longo do riacho, como Vila Cahuy, Metropolitana, Nova Divinéia.

“Nosso objetivo é motivar o governo a fazer essas obras que são importantíssimas para a segurança das pessoas e para o meio ambiente”, afirma Maria Leodenice Alves Magalhães, integrante do Rotary Club e da Associação Casa da Amizade. Ela destaca a existência de projetos que contemplam as demandas citadas no documento redigido pelas entidades.

Semana passada, as fortes chuvas causaram o transbordamento do Riacho Fundo, causando transtornos em diversas comunidades. Na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, a força da água arrancou uma ponte e invadiu várias casas. Na ocasião, o Correio esteve lá e registrou que moradores tiveram perdas materiais com a enchente.

Entre as demandas apontadas estão construção de gabiões (gaiolas grandes), de barreiras para evitar a erosão, despoluição da água e recuperação da mata ciliar para evitar o assoreamento e inundações.