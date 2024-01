Antes de assassinar ex, assassino visitou salão no sábado em busca da vítima

O homem foragido por assassinar Taynara Kellen, 26 anos, teria procurado a vítima no sábado (6/1), no salão onde ela trabalhava, na Quadra 29 do Setor Leste do Gama. A mulher morreu ao levar pelo menos nove disparos de arma de fogo. O autor, identificado como Wesly Denny da Silva Melo, 29, é procurado.

Taynara era especialista em alongamento de cílios e atenderia uma cliente no meio da tarde. Ao Correio, essa mesma cliente e amiga pessoal de Taynara contou que, no sábado, Wesly teria ido ao estabelecimento em busca de informações do paradeiro da ex-mulher. “Naquele dia, ela não veio trabalhar. Agora a gente sabe que ele mataria ela no sábado, se ela estivesse aqui”, supôs, sem revelar a identidade.









O casal manteve um casamento de mais de 10 anos, mas estava separado há uma semana. A amiga de Taynara relata que os episódios de violência eram frequentes. “Hoje (quarta) mesmo, eu pedi para que ela registrasse um boletim de ocorrência contra ela, mas ela disse que não valeria a pena, pois o sogro era policial militar aposentado”, disse.

Morte

Nesta quarta-feira, Wesly se passou por cliente e enviou uma mensagem à ex para que fosse “atendido”. Durante a tarde, ele disse estar perdido na região. Por duas vezes, Taynara saiu do estabelecimento com a filha, de 5 anos, e foi até a rua para tentar localizá-lo, mas Wesly recuou e continuou a dizer que não encontrava o endereço. Pela terceira vez, ao sair sozinha, o autor surpreendeu a ex a tiros. Ele conduzia um veículo branco.

Do lado de dentro do salão, a filha do casal e as funcionárias presenciaram o assassinato. A PCDF confirmou a autoria e Wesly é procurado por feminicídio. Quem tiver informações sobre o paradeiro do acusado, ligue para o número 197, da Polícia Civil.