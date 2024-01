Trio furta cartão de servidor da Embaixada da Itália e gasta R$ 10 mil

Três homens foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusados de furtar o cartão de um servidor da Embaixada da Itália e gastar cerca de R$ 10 mil em lojas de São Sebastião.

O furto ocorreu em 20 de agosto do ano passado. Segundo as investigações conduzidas pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), a vítima perdeu o cartão de crédito em um comércio do Lago Sul. Um dos autores, que é flanelinha no local, encontrou o cartão e se juntou a outros dois comparsas. Juntos, eles foram a diversos comércios de São Sebastião e gastaram R$ 10 mil em comidas, bebidas alcoólicas e roupas.

Nesta terça-feira (16/1), a PCDF cumpriu três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva deferidos pela 6ª Vara Criminal de Brasília. Os autores presos responderão pelo crime de furto qualificado (mediante fraude e concurso de agentes) e podem pegar até 8 anos de prisão.