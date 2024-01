Moto com mais de R$ 21 mil em multas é apreendida em Taguatinga

Uma motocicleta com R$ 21,7 mil em multas foi apreendida por agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) em Taguatinga. O flagrante ocorreu nessa segunda-feira (15/1).

De acordo com a autarquia, o veículo tinha 48 multas no prontuário, sendo a maioria delas por excesso de velocidade e avanço de sinal. A motocicleta Honda CBR 300, ano 2011, de cor amarela, é registrada em São Paulo e soma R$ 21,7 mil em débitos, referentes a infrações de trânsito. Os agentes recolheram a moto ao depósito da autarquia.

Diretor de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran-DF, Clever de Farias afirma que a imprudência de alguns condutores compromete muito a segurança viária e que a autarquia trabalha para que os veículos com várias infrações em seus registros sejam recolhidos, a fim de evitar acidentes e preservar vidas.

A motocicleta foi recolhida durante uma ação do Detran-DF na via L 2, altura da QNL 23, em Taguatinga. Na operação, que durou aproximadamente duas horas, oito veículos foram removidos ao depósito e os agentes autuaram cinco condutores inabilitados, três com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias e dois motociclistas que pilotavam motos com escapamento adulterado.

Com informações do Detran-DF