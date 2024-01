Ação contra a dengue recolhe 800kg de lixo em pontos do Parque da Cidade

Na manhã desta quarta-feira (24), cerca de 800kg de inservíveis entre garrafas, latas e lixo em geral foram retirados do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, próximo a áreas do lago.

A ação De mãos dadas contra a dengue é realizada por uma união de órgãos do Distrito Federal, que incluem a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF), a administração do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

A iniciativa envolveu 60 trabalhadores — 30 reeducandos da Seape e 30 servidores do SLU. A limpeza começou no estacionamento 10 e seguiu em direção aos estacionamentos 9, 8 e 7. Nesse período, os espaços foram limpos e os possíveis focos de dengue, eliminados.

Em novembro do ano passado, o espaço recebeu a instalação de 20 dispositivos de combate ao Aedes aegypti. Os aparatos, instalados em pontos estratégicos, foram doados à SEL e repassados para a administração do Parque da Cidade.

Chamados Aedes do Bem, os dispositivos são produzidos por uma multinacional de biotecnologia. Trata-se de uma solução biológica segura e eficaz que não traz prejuízo aos usuários. Além disso, a Piscina com Ondas recebe operação de limpeza a cada 15 dias para evitar o acúmulo de água parada no ponto alto de evolução do mosquito.

*Com informações da Agência Brasília

