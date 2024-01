Mulher nega ser noiva para pagar maquiagem mais barata no DF e viraliza

Uma nova polêmica tem dividido as redes sociais: Bruna Eloísa, uma noiva de Brasília, procurou o estúdio de beleza da maquiadora Jey Abrantes, para fazer uma maquiagem simples, sem avisar, porém, que a preparação seria para o seu próprio casamento. A profissional se revoltou ao descobrir a informação, já que o preço para o pacote de noiva é mais caro.

Bruna decidiu expor a situação nas redes sociais e contar a sua versão da história. De acordo com ela, os valores para noivas são elevados, por isso tomou a decisão de procurar apenas uma maquiagem básica e economizar. Para tanto, omitiu a informação de seu matrimônio e, depois, quando perguntada se a preparação seria destinada a um casamento, ela negou.

“Só tinha pacote para noiva, com muitos mimos e eu não queria isso. Eu só queria uma make e ir embora”, confessou Bruna, em vídeo.

Antes de escolher a especialista, Bruna disse que pesquisou vários pacotes. “Teve uma que eu perguntei quanto era a maquiagem e ela me disse que custava R$ 160, porém, quando eu disse que era noiva, ela queria me cobrar R$ 480 e me proibiu de fazer a maquiagem social.”



Com base na pesquisa, Bruna decidiu marcar com outra maquiadora (Jey) e não contar que era noiva. “Enquanto eu estava agendando o horário com ela, em nenhum momento ela me questionou se eu era noiva. Quando eu cheguei lá, ela me perguntou novamente e eu falei que não”.

Após ter feito a maquiagem, e pago o "valor social", Bruna foi embora. Porém, dias depois, a maquiadora viu as fotos postadas do casamento e comprovou que Bruna era na verdade a noiva. Diante disso, Jey mandou um texto para Bruna a chamando de golpista e alegando que “levou o maior golpe da vida dela”.

Bruna se defendeu afirmando que gostou da maquiagem, mas que queria algo convencional, sem exigir mais tempo ou produtos especiais e que pagou pelo serviço.

A maquiadora também não gostou de Bruna não a seguir nas redes sociais e disse que Bruna escondeu o casamento. A noiva rebateu, destacando que, se esse fosse o caso, teria bloqueado a profissional.

Foi quando a polêmica foi para outro nível. Bruna está processando a maquiadora por direito de imagem, promoção do linchamento virtual com injúrias e difamações. Em nota, ela diz que não citou o nome da profissional quando expôs a situação, “ Entretanto, pela parte contrária, houve exposição direta de imagem e a promoção do linchamento virtual”.

Jey, por sua vez, pronunciou-se no TikTok dizendo que Bruna não contou a história completa e ainda mobilizou a família para mentir também, dizendo que iriam a um batizado. Jey disse que não se importava da noiva querer a make social e que entende se ela não pudesse pagar.