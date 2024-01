Coronéis da PM acusados de omissão no 8/1 são transferidos para a reserva

A Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Ana Paula Habka, transferiu para a reservas os coronéis Fábio Augusto Vieira e Klepter Rosa Gonçalves, ambos presos por omissão durante os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Segundo o Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), os dois preenchem os requisitos de temporalidade para serem transferidos para a reserva remunerada com o soldo integral. Ainda de acordo com a publicação, os militares, que acabaram presos, após os atos antidemocráticos, pediram o desligamento. Eles ainda estão detidos.

O ex-comandante da PMDF coronel Klepter Rosa Gonçalves, foi preso pela Polícia Federal em operação que investiga os ataques antidemocráticos do 8 de janeiro, em 18 de agosto do ano passado. Outro alvo do pedido de prisão é o ex-comandante da PMDF coronel Fábio Augusto Vieira. As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Eles são acusados de omissão pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O Correio questionou a assessoria da Polícia Militar do DF sobre a possibilidade dos oficiais terem suas transferências para a reserva aprovadas enquanto respondem processo. A nossa reportagem ainda aguarda a resposta.

Defesa

O advogado de Fábio Augusto Vieira, Thiago Turbay, informou que não tinha conhecimento da decisão da PMDF. A nossa reportagem não conseguiu, até o momento, contato com a defesa de Klepter Rosa. O espaço segue aberto.