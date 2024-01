Mega-Sena acumula em 83 milhões e lota lotéricas de apostadores confiantes

Por Fernanda Cavalcante*

O sorteio da Mega-Sena da última terça-feira não teve ganhadores e acumulou em R$83 milhões. O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (1/2), e as aposta podem ser feitas até às 19h presencialmente em qualquer casa lotérica, on-line por meio do site, ou pelo aplicativo Loterias Caixa. O valor mínimo para concorrer é R$ 5, marcando seis dezenas no bilhete. O Correio foi até a lotérica da Rodoviária do Plano Pilo e registrou as expectativas dos apostadores.

Não é só quem acerta os seis números que comemora o sorteio da Mega-Sena. José Mário, 78 anos, morador de Planaltina, acertou uma quadra, o que fez com que ele acreditasse ainda mais que é capaz de conseguir todos os números. Se conseguir, pretende investir o dinheiro para tornar o valor ainda maior. “Muitas pessoas ganham e voltam à estaca zero por falta de estratégia, eu vou fazer diferente”, relata, sem citar os investimentos que pretende fazer.

Antônia Lucimeire, 53 anos, Ceilândia, também está esperançosa. Ela costuma jogar mais na Quina, mas não podia deixar de tentar a sorte na Mega-Sena acumulada para investir na aparência e comprar alguns imóveis. “Acho mais fácil ganhar na quina do que na mega, mas estou sentindo que esse dinheiro vai ser meu”, brinca.

Como jogar

Com o prêmio acumulado, o sorteio da Mega-Sena nesta semana foi realizado na terça-feira e, como ninguém acertou as seis dezenas, haverá novo concurso nesta quinta-feira (1/2). Para fazer uma aposta simples devem ser marcadas seis dezenas. Existe também a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte. Portanto, não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.



*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado