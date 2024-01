Mega-Sena acumulada em R$ 58 milhões alimenta sonho de brasilienses

A Mega-Sena está acumulada mais uma vez. Sem nenhum ganhador no último sorteio, o concurso 2679 está acumulado em R$ 58 milhões, e o sorteio está marcado para esta quinta-feira (25/1). As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa até 19h. O valor mínimo para concorrer é R$ 5, marcando seis dezenas no bilhete.

O Correio visitou algumas lotéricas de Brasília e conversou com alguns apostadores. Aluísio de Souza, 79 anos, mora no Gama e é aposentado. Ele joga há 40 anos, duas vezes na semana. "Eu prefiro comprar seis bilhetes, três na Lotofácil e três na Mega-Sena", explica, seu gasto máximo em jogos é de R$ 50. Nesses 40 anos ele já ganhou o mínimo do bilhete sete vezes. Caso ganhe o grande prêmio, ele usaria o dinheiro para comprar uma casa, carro e ajudar orfanatos, iria distribuir bíblias e investir na bolsa de valores.

O cobrador Ednaldo Dantas, 59, morador da Ceilândia Norte joga toda semana na Quina, o máximo de ganho que já recebeu foi o valor para fazer um próximo jogo. Ele aposta há 30 anos, e prefere fazer dois bilhetes, com o limite de R$ 50. "Se eu ficar milionário eu vou comprar uma chácara, um carro que gosto muito e viveria a vida para viajar sem se preocupar com os juros do cartão de crédito", sonha.

Elenita Fonseca, 59, é diarista e mora em Planaltina. Ela iniciou nas apostas recentemente, há cerca de dois meses, e gosta de jogar uma vez na semana, de três a cinco bilhetes, entre eles Mega-Sena, Lotofácil e Quina. "Até hoje não ganhei nenhum valor, mas vou manter as minhas apostas uma vez na semana", comenta. Ela conta que, se ganhasse o prêmio, ajudaria toda sua família, compraria uma casa para sua filha e para si.

Como jogar

Para apostar é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site loteriasonline.caixa.gov.br e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.