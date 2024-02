Taxa de licenciamento para veículos do DF já tem calendário para pagamento

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (31/1), a Instrução nº 48, de 29 de janeiro de 2024, que estabelece as datas de vencimento da taxa de licenciamento 2024 dos veículos registrados no DF.

De acordo com a Instrução, o prazo para pagamento ocorre entre 13 e 17 de fevereiro, de acordo com o algarismo final da placa dos veículos, conforme indicado abaixo.

1 e 2 — 13/2

3 e 4 — 14/2

5 e 6 — 15/2

7 e 8 — 16/2

9 e 0 — 17/2

Para imprimir o boleto, basta acessar o aplicativo Detran-DF Digital ou o Portal de Serviços e consultar o veículo. A taxa de licenciamento tem o valor de R$ 97 para qualquer tipo de veículo. O pagamento pode ser realizado em uma das quatro instituições credenciadas a receberem as taxas da autarquia (Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco de Brasília e Sicoob).

Vale destacar que o Detran-DF não envia boleto da taxa de licenciamento por e-mail. É importante ficar atento para não cair no golpe do boleto falso. Quem não tiver acesso às plataformas digitais do Detran-DF pode ir a um posto de atendimento da autarquia ou do Na Hora para imprimir o boleto. Nos postos do Na Hora, o atendimento é por ordem de chegada. Nos postos do Detran-DF, o serviço é feito por agendamento.

Emissão do CRLV-e 2024

A quitação da taxa de licenciamento é um dos requisitos para a regularização do veículo, juntamente com o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e multas ou débitos vencidos, se houver. Depois de quitar todos os débitos do veículo, o proprietário deverá emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital (CRLV-e) 2024 por meio do Portal de Serviços do Detran-DF ou pelo aplicativo Detran-DF Digital.

*Com informações do Detran-DF