Morre o advogado Ismail Gomes, referência no direito penal em Brasília

Morreu, nessa quinta-feira (1°/2), o advogado Ismail Gomes, referência no direito penal em Brasília e professor emérito do UniCeub. Também foi conselheiro seccional e membro no Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem dos Advogados do Brasil no DF e um dos fundadores do Núcleo de Prática Jurídica do centro universitário, deixando uma legião de admiradores entre alunos, colegas e familiares.

As diretorias da Seccional do Distrito Federal da OAB (OAB/DF) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) emitiram nota de pesar conjunta lamentando a perda e exaltando o trabalho e o legado do advogado. “Como professor e orientador de prática jurídica, formou uma geração de profissionais que com ele aprenderam a atuar com dedicação, competência, ética e empatia aos assistidos”, escreveram as entidades.

Ex-aluna do professor, Cristina Tubino, presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da OAB/DF, conta que conheceu o advogado como estagiária do então Escritório Modelo do UniCeub, que viraria, mais tarde, o Núcleo de Prática Jurídica. “Foi meu orientador e professor. Advogado criminalista espetacular, atuante no Tribunal do Júri e na Auditoria Militar, contribuiu com a formação de milhares de advogados e de advogadas”, afirma. “Acima de tudo, ensinava os alunos e estagiários a serem zelosos com os processos e os clientes. Terem empatia com eles. Nos ensinou a sermos pessoas melhores”, finaliza a advogada.

O sentimento é compartilhado pela também advogada e ex-aluna Raquel Cândido, diretora de Comunicação da OAB/DF: “Éramos responsáveis pelos processos das infrações disciplinares dos presos. Ele tinha um senso de dever, e nos ensinava a ter cuidado com os processos. Ensinou humanidade e empatia”.

Militar, começou a praticar a advocacia depois de entrar para a reserva. Foi o responsável por reativar o antigo escritório modelo do UniCeub, de onde surgiu o Núcleo de Práticas Jurídicas que se tornou modelo para outros na cidade. “Era um homem muito correto e sério, mas muito gentil e amoroso conosco”, reforça Raquel. “Deixou uma legião de alunos apaixonados pelo direito penal e bem formados.”

O velório ocorreu nesta sexta-feira (2), no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Ismail deixa a viúva, Benedita, as filhas, advogadas como o pai, Flávia Gomes e Fernanda Gomes, e o filho, Fabiano Gomes, médico, além de seis netos, da nora, Tatiana, e genros.

Leia a nota na íntegra de pesar

Seu legado continuará nas pessoas das filhas e advogadas Flávia Gomes e Fernanda Gomes, do médico Fabiano Gomes e dos advogados e advogadas que tiveram o privilégio de serem seus alunos e estagiários.

Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos(as).

Diretoria da OAB/DF

Diretoria da CAADF