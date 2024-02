Morre Lourival Novaes Dantas, ex-presidente da Fibra, aos 83 anos

Morreu neste sábado (3/2), aos 83 anos, Lourival Novaes Dantas, um dos líderes do setor industrial no Distrito Federal. Nascido na cidade de Altair, no interior do estado de São Paulo, em 15 de novembro de 1940, chegou a Brasília na década de 1960 e era industrial do setor gráfico, sendo um dos responsáveis pela estruturação do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), no centro da capital.

Em 1968, Lourival fundou a Gráfica Vera Cruz na capital, mas já era sócio de uma gráfica com o mesmo nome em Goiânia (GO). Em 1973, abriu a Gráfica Ipiranga, empresa que se tornou referência no país e uma das maiores indústrias do ramo no Centro-Oeste. De 1995 a 2002, foi presidente da Federação das Indústrias de Brasília (Fibra) e ocupou o cargo de 1º secretário da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de 2002 a 2006.

“Lourival Dantas, além de grande figura humana, solidário, generoso, foi também o líder empresarial mais forte da nossa geração. Como presidente da Federação das Indústrias defendeu como ninguém o setor produtivo. De fala mansa e ideias fortes, pensou o parque gráfico de Brasília, ajudou na criação do PRO-DF, foi do conselho da CNI, pensou na frente, colecionou amigos e deixa uma grande saudade e um exemplo de amor a Brasília”, lamentou o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda.

Em nota, o sistema Fibra relembrou que Dantas foi responsável por agregar a gestão das instituições da indústria no DF. “Em 1997, uniu as administrações do Serviço Social da Indústria do DF (Sesi-DF) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF), na chamada gestão compartilhada”.

O presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar, também lamentou a morte do colega que já ocupou o mesmo cargo. “Lourival foi um amigo e um parceiro à frente do movimento sindical. Liderou com muita habilidade a indústria do DF e teve papel importante na diretoria da CNI. Meu sentimento é de extremo pesar, pois perdemos um grande homem e uma figura de grande relevância, que deixou um legado para o desenvolvimento industrial do DF”.

Ao Correio, a filha Fabiana Teixeira se mostrou agradecida pelo exemplo do pai. “Papai sempre foi o pilar de nossa família e um grande exemplo para todos. Somos muito gratos de termos tido o privilégio de conviver com um ser humano tão especial. Será sempre lembrado e amado por todos.”

Lourival será sepultado nesta segunda-feira (5/2), às 16h, no Cemitério Campo da Esperança na Asa Sul. O velório está marcado para começar às 13h30, na Capela 6. Ele deixa a mulher, Vera Lúcia Batista Novaes Dantas, e os três filhos, Vanessa Batista Novaes dos Santos, Fabiana Batista Novaes Teixeira e Leonardo Batista Novaes.