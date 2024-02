Dengue: Hospital de Campanha deve atender 600 pessoas por dia

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, visitou, na manhã desta segunda-feira (5/2), o Hospital de Campanha (HCamp) da Aeronáutica. Localizado ao lado da Unidade de Pronto-atendimento (UPA) I, de Ceilândia, o espaço inicia os atendimentos para os pacientes com dengue a partir das 11h, segundo a vice-governadora. A expectativa é de que o local possa atender 600 pessoas por dia.

Inicialmente, a previsão era de que o HCamp começasse a funcionar nesta terça-feira (6/2), mas a montagem foi antecipada pela Aeronáutica no fim de semana. “Hoje mesmo teremos pacientes aqui sendo atendidos”, destacou Celina Leão. “O governo não vai parar até que todos esses casos de dengue diminuam no DF. Nós recebemos com muito carinho o hospital”, completou.

O Hcamp da Força Aérea Brasileira (FAB) está instalado próximo à Feira do Produtor, em Ceilândia, e aumentará a assistência a pacientes com dengue com hidratação e exames na unidade. A estrutura comporta até 60 leitos.

O Hcamp é formado por módulos, sete células onde funcionam áreas para acolhimento, consultas e laboratório, entre outras. O hospital funcionará 24 horas com toda a estrutura necessária para atendimento dos pacientes com dengue, como cadeiras de hidratação e leitos pediátricos e adultos.