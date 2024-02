Drones serão usados para garantir segurança nos blocos de Carnaval

Durante o período do Carnaval, as forças de segurança contarão com aliados para monitoramento aéreo: drones. As aeronaves não-tripuladas serão utilizadas para garantir a ordem nos blocos carnavalescos da capital.

Ao empregar drones durante eventos de grandes proporções, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) amplia a capacidade de monitoramento de multidões e áreas de difícil acesso, permitindo a identificação de comportamentos suspeitos e ações rápidas em situações de emergência.

Equipados com câmeras de alta resolução, os dispositivos registram imagens que são transmitidas, em tempo real, aos centros de comando. Atualmente, a SSP-DF utiliza modelos como DJI Mavic 2 Pro, DJI Mini 3 Pro e DJI Avata Explorer – este último, direcionado a espaços confinados e de difícil acesso, como interiores de prédios, estádios, entre outras edificações.



Com informações da Agência Brasília