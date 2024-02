Metrô terá alterações no domingo de carnaval. Veja como será o esquema

Quem depende do transporte público para curtir a folia em Brasília tem que se programar. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) anunciou que os trens vão funcionar sem alterações de horários, a não ser pelo domingo (11/02): a partir das 21h, o embarque será apenas nas estações Central e Galeria. O desembarque segue funcionando normalmente para todas as estações.

Horário de funcionamento do metrô durante o carnaval de 2024:

Sexta (09/02) — 5h30 às 23h30 (sem alteração nos horários).

Sábado (10/02) — 5h30 às 23h30.

Domingo (11/02) — 7h às 23h30, obedecendo ao seguinte esquema:

7h às 21h, com embarque e desembarque em todas as estações.

21h às 23h30, com embarque apenas nas estações Central e Galeria; desembarque em todas

as estações.

12/02 (segunda), 13/02 (terça) e 14/02 (quarta) — 5h30 às 23h30 (sem

alteração nos horários).