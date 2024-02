Dengue: DF recebe vacina hoje (8/2) e imunização começa na sexta (9/2)

O Distrito Federal vai receber, na tarde desta quinta-feira (8/2), as vacinas contra a dengue. Ao todo, o repasse do Ministério da Saúde conta com 194 mil doses para a capital. O imunizante será aplicado a partir da manhã desta sexta-feira (9/2) em crianças de 10 a 14 anos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).

As doses serão levadas para a rede de frios da pasta e distribuídas para a aplicação posteriormente. Durante coletiva de imprensa para tratar das medidas de combate à dengue, na manhã desta quarta-feira (7/2), o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou que, tão logo as vacinas chegassem à capital, a SES-DF iria montar a estrutura para vacinação com 35 pontos.

Na ocasião, o secretário explicou que, nesse primeiro momento, serão vacinadas crianças e jovens de 10 a 14 anos que, segundo o levantamento do governo, corresponde a 194 mil pessoas. “Para o nosso público alvo, a vacina é para todo mundo. Se a vacina estiver disponível na sexta-feira pela manhã, a vacinação começará na sexta-feira à tarde”, comentou. “Em maio, há a previsão de receber mais doses para imunizar a população da faixa etária alvo com a segunda dose”, disse.

O DF está em estado de emergência devido a alta de casos de dengue na cidade. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), divulgado na segunda-feira (5/2), a capital alcançou a marca de 46.298 casos de dengue, o que representa um aumento de 1.120,6% em relação ao mesmo período do ano passado, e 11 mortes em decorrência da doença desde o começo do ano. Além disso, há a investigação de outros 45 casos suspeitos de morte pela doença.