Crianças de 10 e 11 anos serão os primeiros a receber vacina no DF

A vacinação contra a dengue terá início nesta sexta-feira (9/2), porém, diferente do que estava sendo divulgado anteriormente, o público-alvo no Distrito Federal ficará restrito às crianças de 10 e 11 anos inicialmente. De acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF), a restrição foi uma orientação do Ministério da Saúde.

Nesta sexta-feira (9/2), em 10 locais, haverá atendimento a partir das 8h e em cinco, o trabalho será iniciado às 13h. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde (MS), a primeira fase da campanha será exclusiva às crianças de 10 e 11 anos de idade (até 11 anos, 11 meses e 29 dias).

Pais ou responsáveis devem comparecer aos 15 locais de vacinação, com documento de identificação da criança e a caderneta de vacinação. Não é necessário agendamento. Caso a criança tenha sido diagnosticada com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal.

Se houver contaminação por dengue após a primeira dose, deve-se manter a data prevista para a segunda dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose. Confira todos os pontos:

UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: EQN 114/115

UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: SHCES 601 - Lote 01 - Cruzeiro Novo

UBS 2 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

UBS 5 Planaltina - Arapoanga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 12 D Conjunto A Área Especial Arapoanga

UBS 3 Paranoá

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 2 - Conjunto 6 - Área Especial 4 - Paranoá Parque

UBS 1 Jardins Mangueiral

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Praça de Atividades 2

UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 38 Área Especial

UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

UBS 2 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QE 23 Área Especial

UBS 1 Riacho Fundo I

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QN 7 Área Especial 9

UBS 6 Taguatinga

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Setor C Sul AE 01

UBS 2 Samambaia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QS 611

UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QNM 15 Lote D

UBS 16 Ceilândia - Sol Nascente

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 500 AE S/N Trecho 1 Sol Nascente

UBS 1 Brazlândia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Entrequadra 6/8 Área Especial 3 - Setor Norte