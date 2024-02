Bloco das Montadas agita o carnaval de Brasília mesmo debaixo de chuva

Eleito o melhor bloco de rua de 2023 do prêmio CB Folia, o Bloco das Montadas volta a agitar o domingo de carnaval chuvoso com bastante diversidade. Em novo horário e local, até as 18h de hoje (11/2), no gramado da Biblioteca Nacional, próximo à Rodoviária do Plano Piloto, os foliões vão curtir várias atrações, como Grag Queen, Dhi Ribeiro, Maria Vai Casoutras, bateria da escola de samba Capela Imperial, encontro de fanfarras, DJS e muitas performances drag.

A assistente Camila Ferreira, moradora do Sudoeste, não se importa com a chuva que cai na manhã deste domingo. "Estou achando muito bom, e a expectativa é que a chuva baixe. Brasiliense tem medo de chuva, ainda bem que sou goiana", brinca. Para ela, a mudança de local vai ajudar a ampliar o intuito do bloco. "A proposta é muito bacana, a ideia de trazer a diversidade, e agora num lugar centralizado facilita mais o acesso do público", comentou.

Camila Ferreira no Bloco das Montadas (foto: Jailson Sena/Esp. CB/D.A. Press)

Até para curar dores de amor o bloco pode ajudar. Lucas Hanssan e a amiga Tainara Ferreira, ambos de 25 anos, vieram do Paranoá para aproveitar a folia e esquecer as desventuras amorosas. "Poucas vezes fui ao carnaval, mas, como terminei um relacionamento longo, vim com a minha amiga", conta. Para ambos, é a primeira vez no bloco. "Sempre curto o carnaval de Brasília e, desta vez, vim para o bloco por causa da programação", destaca Tainara.

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!