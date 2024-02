Segundo dia de Carnarock abre alas para bandas autorais

O segundo dia de Carnarock, neste domingo (11/2), na Casa do Cantador em Ceilândia, foi marcado pela apresentação de bandas autorais de várias partes do Distrito Federal. No sábado (10/2), cerca de mil pessoas compareceram ao evento.

Com estilos variados, mas dentro do gênero, o público saiu de casa para curtir o timbre rasgado das guitarras, mesmo com o dia chuvoso.

"Ceilândia é um polo do rock e apostamos certo ao trazer o mais tradicional festival carnavalesco de rock para a maior região administrativa do DF. O público está nas pontas, nas periferias. Precisamos olhar para elas", comemora Ari D'Carvalho, diretor da Associação Artística e Cultural de Ceilândia (Aacuc).

O baixista da banda Intokáveis Bruno Ramos, segunda a se apresentar, neste domingo elogiou a energia dos que foram assistir ao evento. "Mesmo com frio, o público compareceu. E a energia foi sem comparação. Tocamos no Carnarock em 2019 e foi ótimo estarmos de volta", vibrou o músico.

"Em Brasília temos bandas muito boas no autoral, mas são pouco valorizadas. Hoje as pessoas já vão por causa da banda. Temos um nicho bem legal", disse a cantora Tuttis, da banda Kidsgrace, destacando a importância de espaços para bandas da cidade.

Julio Estrela veio pela primeira vez ao Carnarock, e gostou de ter o festival mais perto de casa. "Muito bom estar aqui. Não gosto de outros estilos, por isso, estar aqui hoje, oara mim, é pular o carnaval de verdade", disse o morador de Samambaia.

Roqueirinhos

Para aqueles que não quiseram deixar seus pequenos em casa, a organização trouxe, ainda, o Carnarockinho. Lá, os pequenos, acompanhados por monitores maiores de idade, participaram de brincadeiras, pintura de rosto e dançaram ao som de diversos ritmos.

O Carnarock, na Casa do Cantador, vai até às 22h, com noves apresentações. A entrada é gratuita.