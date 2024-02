Polícia investiga outras hipóteses além de homicídio no caso de morte de estudante

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) trabalha com outras linhas de investigação além do homicídio no caso do estudante da Universidade de Brasília (UnB) encontrado morto nos fundos da casa de um amigo, em Sobradinho. Lucas Resende Monte, 20 anos, estava desaparecido desde 10 de fevereiro e foi localizado pelos policiais civis sem vida e com marcas de esfaqueamento na noite dessa terça-feira (13/2). A segunda hipótese levantada pelos investigadores é a de suicídio.

O delegado à frente do caso, Hudson Maldonado, chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), afirma que os resultados dos laudos serão imprescindíveis para a elucidação do caso. “Pelos laudos, vamos saber o tempo que ele morreu, se foi ou não no sábado (dia do desaparecimento), a profundidade das lesões, além da dinâmica que o corpo foi encontrado, se foi lavado ou não, por exemplo”, disse.

Lucas foi encontrado sem blusa e com a calça abaixo do joelho. No local, os peritos identificaram vestígios de sêmen, que será analisado também pela perícia. Ao lado do corpo, os investigadores localizaram ainda a faca utilizada nos golpes. Papilocopistas vão analisar o objeto para tentar encontrar sinais de impressão digital.

Depoimento



O pai do amigo de Lucas e morador da casa prestou depoimento à polícia. O homem disse que, durante a noite, Lucas, o filho e outros dois jovens estavam na sala vendo filmes. No dia seguinte, o rapaz saiu no começo da tarde e retornou por volta das 22h, quando notou um clima “pesado”.

Perguntou ao filho se estava tudo bem e o jovem respondeu que Lucas havia ido embora. Ele presumiu que o estudante tenha pulado o portão para sair da casa. O amigo de Lucas disse, ainda, que o grupo de jovens saiu a pé em busca do estudante, mas não conseguiram encontrá-lo.

Os investigadores da 13ª DP, após constatarem que Lucas não havia saído da residência, voltaram ao local e fizeram buscas por uma área de mata, a cerca de 20 metros de distância da residência.