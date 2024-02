CB Folia: Caboclo de lança vence o prêmio de melhor fantasia infantil

A originalidade e o brilho fizeram com que o pequeno Rudah Andrade, 8 anos, ficasse com o prêmio de melhor fantasia infantil do CB Folia 2024 — ele estava no bloco Carnapati, na segunda-feira (12/2) de Carnaval, fantasiado de “Caboclo de lança”, do Maracatu rural. O prêmio foi entregue na tarde desta sexta-feira (16/2), no auditório do Correio Braziliense.

Emocionado, Rudah afirma ter sido uma honra receber o prêmio. “Quando soube que fui indicado, fiquei com uma expectativa muito grande. É uma sensação muito boa, vou mostrar o prêmio para todos os meus amigos”, comemora. “A ideia da fantasia foi de uma professora. Gostei muito e insisti com os meus pais para fazer.

Pai do vencedor, Randal Andrade diz que é uma alegria muito grande ver o filho premiado. “Ele gosta muito de participar dos eventos culturais e também gosta de música, canta e curte fazer fantasias em casa”, destaca. “Ele fica muito fascinado com tudo isso e com a questão dos figurinos. É uma coisa que a gente não força é dele mesmo”, reforça Randal. “Fico feliz por ele estar feliz. Minha emoção é saber que meu filho está fazendo algo que ele gosta”, comenta.



CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorreu as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também incluiu a participação dos leitores do Correio, que tiveram a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil.