Homem é preso e polícia encontra depósito com 2 toneladas de fios furtados

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de cerca de duas toneladas de cabos de fio de transmissão de dados furtados. A ação ocorreu na noite de quarta-feira (28/2) e um homem foi detido por furto qualificado.

O suspeito foi abordado no posto da PRF de Santa Maria e, segundo a PCDF, ele mantinha um depósito particular para armazenar os fios, localizado em Luziânia, no Entorno do DF.

Os investigadores da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), responsáveis pelo caso, prenderam o suspeito e apreenderam os fios. Um caminhão da PCDF foi utilizado para transportar os cabos.