A clínica escola do curso de medicina do Centro Universitário de Brasília (CEUB) oferece atendimento médico ambulatorial para a comunidade. Os atendimentos são realizados por uma equipe de médicos professores, orientadores de práticas e estagiários do curso de Medicina, coordenados pelo Centro de Atendimento à Comunidade (CAC).

As especialidades oferecidas incluem clínica geral, reumatologia, psiquiatria, cardiologia, geriatria e ginecologia/obstetrícia. Essa diversidade de áreas médicas visa garantir assistência abrangente e especializada para os pacientes, além de experiência prática aos alunos. Outras áreas da saúde fazem parte do CAC, sendo elas: enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia e educação física, que desenvolve atividades na academia-escola.

Para participar, basta agendar uma consulta pelo telefone (61) 3966-1660, ou diretamente onde elas acontecem no Edifício União, localizado no Setor Comercial Sul de Brasília (SCS). O valor da consulta é de R$40,00. O pagamento pode ser feito em dinheiro, por cartão de crédito ou débito.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Clínica geral

Geriatria

Cardiologia

Endocrinologia

Reumatologia

Neurologia

Dermatologia

Pediatria

Psiquiatria

Ginecologia e Obstetrícia, incluindo consultas de pré-natal