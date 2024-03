PM de Goiás é preso em Águas Claras com 2kg de esmeraldas

Um Policial Militar de Goiás foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (4/3) pela Polícia Militar do Distrito Federal em posse de 2Kg de esmeraldas e duas armas de fogo. Ainda não se sabe se as pedras preciosas, encontradas em estado bruto, têm relação com o caso. A 21ª Delegacia de Polícia investiga o caso, ocorrido em Águas Claras.

Segundo a PMDF, um militar da reserva recorreu à equipe policial do 17° BPM, que estava em patrulhamento na região administrativa, após ter o carro, uma Toyota/Hilux, baleado no trânsito na Avenida Jacarandá 22. O reservista viu para onde o autor do disparo fugiu e levou os policiais até o local.

Chegando ao endereço, a PMDF constatou que o indivíduo suspeito é um policial militar do Estado de Goiás, identificado como Wilson Viana da Silva, e que havia escapado para o apartamento onde reside. Os negociadores da operação tentaram contato com o morador, que se negou a atender à ordem. Foi acionada, então, por volta das 3h, a guarnição da PMGO e o Batalhão de Operações Especiais (Bope), que deu início à Operação Gerente.

A entrada tática conteve o suspeito e o algemou durante a operação. De acordo com a PMDF, Wilson apresentou comportamento agressivo, com sinais de embriaguez ou efeito de substâncias psicoativas, e acabou preso. Na residência, foram apreendidas duas armas de fogo, uma delas pertencente à PMGO — mas nenhuma registrada no nome do suspeito. Além disso, foram encontradas embalagens com esmeraldas e outros objetos suspeitos.

A prisão foi informada à família do suspeito e ao supervisor da PMGO, com o militar entregue às autoridades policiais.

O PM foi formalmente acusado de tentativa de homicídio e optou por permanecer em silêncio ao chegar à 21ª DP. Ele permanecerá preso até a audiência de custódia.