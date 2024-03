Ibaneis lamenta ataque de adolescente em escola de São Sebastião

O governador Ibaneis Rocha lamentou o ataque ocorrido no Centro Educacional São José, em São Sebastião, por meio das redes sociais. Na manhã desta segunda-feira (4/3), um adolescente de 15 anos entrou na escola com duas facas e feriu dois estudantes e uma monitora. O chefe do Executivo local destacou na publicação que o governo tomará medidas para garantir que as unidades de ensino sejam ambientes seguros.



“É com profunda preocupação que recebo a notícia do ocorrido no Centro Educacional São José, em São Sebastião. A segurança e o bem-estar dos estudantes são prioridades absolutas do nosso governo”, escreveu o governador. Na rede social, Ibaneis completou dizendo que o GDF vai tomar as medidas necessárias para assegurar que as escolas sejam ambientes seguros e saudáveis para os alunos e professores. “Trabalharemos junto com as autoridades competentes para garantir a prevenção de futuros incidentes”, ressaltou.

Na ocorrência, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e apreendeu o jovem. Segundo a corporação, o adolescente entrou na unidade de ensino portando duas facas. No local, ele teria esfaqueado os alunos e monitora, mas sem gravidade. Os policiais conseguiram convencer o jovem a se entregar. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente.