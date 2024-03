Campanha recebe doações de absorventes e itens de higiene pessoal em shopping

O ParkShopping de Brasília, em parceria com o Instituto Re.tomar, promovem juntos, no mês da mulher, a campanha “Entre no fluxo da doação”. O objetivo é arrecadar absorventes e itens de higiene pessoal, uma luta contra um problema que afeta mais de 270 mil mulheres do Distrito Federal: a pobreza menstrual.



A falta de condição financeira para comprar absorventes e de estruturas sanitárias estão entre as causas do problema, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Até 2023, segundo a Secretaria de Saúde do DF, ao menos 271.374 mulheres viviam nessa situação no DF — equivalente a cerca de 17,3% das mulheres que moram na capital federal. No Brasil, esse problema atinge aquelas que sobrevivem em situação de vulnerabilidade.

As doações podem ser feitas em uma urna localizada no 1º piso do shopping, entre os dias 8 e 31. Além de absorventes, sabonetes — líquido ou em barra —, escova e creme dental, desodorante, xampu e condicionador também podem ser doados.

O Instituto Re.tomar atua em comunidades de relevante desproteção social, fornecendo além de um serviço jurídico comprometido e gratuito, suporte psicológico, socioassistencial e emocional para o rompimento do ciclo da violência contra as mulheres.



CAMPANHA ENTRE NO FLUXO DA DOAÇÃO



Doe: absorventes, sabonetes, escova e creme dental, desodorante, xampu e condicionador



Onde: ParkShopping, na urna localizada no 1º Piso, corredor do Madero.



Quando: 8 e 31 de março, durante horário de funcionamento do centro comercial