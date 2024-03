Moradores de assentamento em Sobradinho terão água encanada pela 1ª vez

Na manhã desde sábado (9/3) foram instalados os primeiros hidrômetros ligados a rede de abastecimento da água potável no assentamento Dorothy Stang, localizado em Nova Colina, Sobradinho. Cerca de 13 mil realizaram uma cadastro para receber água encanada em casa. O evento aconteceu em uma tenda no centro da comunidade, onde estavam presentes lideranças comunitárias do local, moradores e representantes do GDF.

A comunidade já está instalada no local há oito anos. Em 2021, eles foram inseridos em uma área de regularização, o que possibilitou uma série de acessos a serviços públicos. O primeiro é a água potável, que vem junto com o primeio comprovante de residência daqueles moradores.

Segundo Luiz Antônio Reis, presidente da Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), mais de 90% da obra da rede de abastecimento está concluída. “Ter água tratada e de qualidade em casa é sinônimo de cidadania. Com a instalação dos hidrômetros, essas pessoas passam a ter comprovação de residência pela primeira vez”, esclareceu.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve presente na solenidade de inauguração da rede de água tratada. "Queremos a regulação dessa região como um todo. O próximo passo aqui é colocar iluminação pública aqui”, prometeu.

A população da comunidade é estimada em 21 mil pessoas. Franceline Rodrigues de Sena, 49, é presidente da Associação de Moradores do Bairro de Nova Colina. Segundo ela, os moradore estão esperando que após a chegada da água potável, sejam instaladas as redes de esgoto. “Para depois podermos ter as nossas ruas pavimentadas e moradia com dignidade”, afirmou.

Taquari

O governador também esteve na inauguração do campo de futebol com grama sintética, na avenida cormercial de Taquari. Lá, Ibaneis também assinou o termo da obra de construção de centro escolar para a primeira infância e prometeu entregar à população do Lago Norte mais um bairro: Taquari II.